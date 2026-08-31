La NASA lanzó el telescopio Roman, que hará un nuevo 'Atlas del Universo'

El cohete Falcon Heavy de SpaceX despega del Complejo de Lanzamiento 39A con el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA

La NASA lanzó, el domingo 31 agosto de 2026, al espacio su telescopio Romano, que debe elaborar un nuevo 'Atlas del Universo' y aportar respuestas a varios de los grandes misterios de la física, entre ellos los que representan la materia y la energía oscuras.

Este aparato de última generación fue puesto en órbita a las 07:26 locales por un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

Diseñado para ofrecer una vista panorámica de las vastas extensiones del espacio, el telescopio espacial Roman "ayudará a revelar los secretos del universo", declaró el presidente estadounidense Donald Trump el viernes pasado durante una ceremonia en la sede de la NASA en Houston, Texas.

Con más de 12 metros de altura, este moderno observatorio fue desarrollado durante más de una década, con un costo superior a los 4 000 millones de dólares.

El telescopio lleva el nombre de la pionera astrónoma estadounidense Nancy Grace Roman, conocida como la "madre del Hubble", otra de los telescopios insignia de la NASA.

Mientras que el Hubble reveló que el universo se expande más rápido de lo que se pensaba, el Roman tratará de responder a otros misterios aún sin resolver.

"Roman dará a la Tierra un nuevo atlas del universo", afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en abril, cuando presentó el proyecto a la prensa.

Estudiar lo invisible

Con un campo de visión más de 100 veces mayor que el del Hubble y significativamente más amplio que el del James Webb, el Roman estudiará vastas franjas del cielo desde un punto de observación situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, al que tardará unos 100 días en llegar.

Está diseñado para trabajar en conjunto con otros observatorios como el Webb, que ofrece mayor potencia y precisión.

Tiene como objetivo descubrir miles de exoplanetas, así como decenas de miles de supernovas, las muertes explosivas de estrellas masivas.

"Será el mayor catálogo de objetos astronómicos jamás elaborados y nos ayudará a comprender cuán comunes son sistemas solares como el nuestro", declaró a la AFP Dave Content, responsable técnico de Roman.

El nuevo telescopio también arrojará luz sobre dos de los mayores misterios de la física: la materia oscura y la energía oscura. Se desconocen sus orígenes, pero se cree que juntas constituyen alrededor del 95% del universo.

Se cree que la materia oscura actúa como una especie de pegamento gravitacional, mientras que la energía oscura sería una fuerza repulsiva que impulsa la expansión del universo.

Gracias a su visión infrarroja, podrá detectar la luz emitida por objetos celestes hace miles de millones de años. Así, mirará hacia atrás en el tiempo para ofrecer a los científicos una ventana al pasado remoto del universo, con el fin de comprender mejor estos dos fenómenos misteriosos.