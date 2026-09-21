Luna del Maíz: ¿A qué hora y cuándo se verá en Ecuador?

La Luna del Maíz podrá observarse una simple vista durante la noche de ese mismo 26 de septiembre.

El Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional informó que el próximo 26 de septiembre se registrará la Luna llena del mes, conocida tradicionalmente como la 'Luna del Maíz'.

El momento exacto del plenilunio se alcanzará a las 11:49 ECT (hora continental de Ecuador).

El satélite natural permanecerá visible en el cielo durante gran parte de la noche hasta ocultarse por el occidente cerca del amanecer.

Origen de su nombre

La Luna podrá observarse, con una simple vista, durante la noche de ese mismo 26 de septiembre, una vez que salga por el horizonte oriental al atardecer.

La denominación 'Luna de Maíz' proviene de las tradiciones agrícolas del hemisferio norte, donde la Luna llena de septiembre se vinculaba con la época de maduración y cosecha del maíz.

Según el año, este fenómeno también puede coincidir con la denominada 'Luna de la Cosecha' por su cercanía al equinoccio de otoño en dicho hemisferio.

Para quienes deseen disfrutar del evento astronómico, el Observatorio dio a conocer algunos detalles del mismo.

La denominación 'Luna de Maíz' proviene de las tradiciones agrícolas del hemisferio norte. National Geographic

Ubicación en el cielo

Se encontrará alineada en la región de la constelación de Piscis.

Sin equipos especiales

No se requiere el uso de telescopios ni binoculares para su observación.

Condiciones climáticas

Su visibilidad dependerá de que el tiempo y el clima sean favorables.

Mejor horario

Se sugiere observarla durante las primeras horas de la noche , coincidiendo con su salida por el este, ya que su intenso brillo posterior dificultará la apreciación de objetos celestes débiles como galaxias o nebulosas.