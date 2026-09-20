7 500 voluntarios retiraron 25 toneladas de basura  de playas y ríos de Ecuador en minga nacional

Más de 25 toneladas de basura retiradas de playas y ríos de Ecuador tras masiva minga nacional.

Cerca de 26 toneladas de residuos fueron recolectados durante la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Cuerpos Hídricos 2026, denominada '¡Limpiemos juntos, salvemos vidas!'.

La misma fue impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

La jornada se desarrolló el fin de semana en más de 100 puntos distribuidos en la Costa, Sierra, Amazonía y la región Insular.Participación ciudadana y clasificación de residuos

La acción se realizó una extensión total de 312,7 kilómetros de playas, ríos, lagunas, quebradas y otros ecosistemas hídricos.

La iniciativa convocó a familias, estudiantes, jóvenes, organizaciones sociales, gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, representantes de la academia y ONG.

Entre los materiales recolectados e identificados constantes:

Plástico

Vidrio

Metal

Papel y cartón

El evento central tuvo lugar en la provincia de Santa Elena, específicamente en el sector La Chocolatera-Playa La Lobería.

"Hoy no vinimos solamente a recoger residuos; vinimos a mirar de frente una realidad que nos involucra a todos. Miles de ecuatorianos decidió dedicar su tiempo y sus manos a cuidar estos espacios, y esa participación demuestra que la empatía se traduce en acciones de conservación. El reto ahora es que lo que hacemos hoy se convertirá en mejores decisiones durante todo el año". Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía.

Esta iniciativa ambiental se ejecuta en Ecuador desde el año 2010, habiendo ampliado su alcance en 2015 para incluir mingas en fuentes de agua dulce como ríos, lagunas y quebradas.

Según los datos registrados por el Proyecto GIREC, a lo largo de estos 16 años de trayectoria la campaña ha alcanzado: