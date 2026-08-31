Alias ‘Gerente’ admite responsabilidad por lavado de activos y ofrece USD 300 000

Alias 'Gerente' admitió su responsabilidad por lavado de activos durante la audiencia de juzgamiento del caso Comandos de la Frontera.

Roberto Carlos Álvarez, alias ‘Gerente’, admitió su responsabilidad por el delito de lavado de activos durante el noveno día de la audiencia de juzgamiento del denominado caso Comandos de la Frontera.

Durante su testimonio, Álvarez también ofreció USD 300 000 como reparación integral, según información difundida por la Fiscalía este domingo 30 de agosto de 2026.

La declaración se produjo durante la presentación de las pruebas de las defensas ante el Tribunal. El proceso continúa contra 17 personas naturales y cinco empresas.

Cerca de USD 398 millones bajo investigación

El caso investiga una presunta estructura que habría utilizado empresas de transporte pesado, ganaderas y otras compañías para introducir dinero de origen ilícito al sistema financiero ecuatoriano.

Según la Fiscalía, los procesados habrían lavado USD 397.7 millones entre 2015 y 2025.

La investigación comenzó en noviembre de 2024 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre movimientos financieros sospechosos.

Fiscalía sostiene que los recursos estarían presuntamente vinculados con el tráfico de drogas y otros delitos.

62 allanamientos en ocho provincias

Como parte de la investigación, el 9 de septiembre de 2025 se ejecutaron 62 allanamientos simultáneos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas.

Los operativos dejaron 15 detenidos y permitieron incautar dinero en efectivo, armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación financiera.

En abril de 2026, un juez llamó a juicio a 19 personas naturales y cinco jurídicas. Además, mantuvo la prisión preventiva contra 16 procesados, incluido alias ‘Gerente’.

¿Quién es alias ‘Gerente’?

Roberto Carlos Álvarez es señalado por las autoridades ecuatorianas como cabecilla de Comandos de la Frontera, organización que opera principalmente en la frontera entre Ecuador y Colombia.

El grupo ha sido relacionado con actividades de narcotráfico y con el traslado de cargamentos de droga hacia diferentes puntos de salida.

Álvarez fue detenido en Emiratos Árabes Unidos y trasladado a Ecuador a finales de diciembre de 2025. Actualmente permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena.

Además, las autoridades han relacionado a Comandos de la Frontera con la emboscada en Alto Punino, ocurrida en mayo de 2025, en la que fueron asesinados 11 militares ecuatorianos.

El juicio por lavado de activos continúa y será el Tribunal el que determine las responsabilidades y las penas correspondientes para los procesados.