EN VIVO | Siga el sobrevuelo de Artemis II alrededor de la Luna este 6 de abril

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA sobrevuela la Luna (Transmisión oficial)

La misión Artemis II se prepara para hacer historia este 6 de abril al llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna, superando el récord de distancia alcanzado por Apollo 13.

Será la primera vez en más de 50 años que humanos regresen a la órbita lunar, en un paso clave hacia futuras misiones con alunizaje.

Qué ocurrirá durante la misión

Durante el sobrevuelo, la nave recorrerá la cara oculta de la Luna, una zona que no puede observarse desde la Tierra.

Los astronautas captarán imágenes inéditas de cráteres y formaciones lunares, aportando información clave para la exploración científica.

Uno de los momentos más críticos será la pérdida de comunicación durante aproximadamente 40 minutos, cuando la nave pase detrás del satélite.

Momentos clave del recorrido

El cronograma del vuelo incluye hitos determinantes:

La tripulación romperá el récord histórico de distancia humana

Iniciará la observación directa de la superficie lunar

Se registrará un “apagón” de comunicaciones en la cara oculta

Se alcanzará el punto más cercano a la Luna

Se llegará a la mayor distancia desde la Tierra

Más que un sobrevuelo: pruebas para el futuro

Artemis II no aterrizará en la Luna, pero será fundamental para validar sistemas como la nave Orion y la navegación en espacio profundo.

Además, permitirá estudiar cómo responde el cuerpo humano en este tipo de misiones, evaluando factores como el estrés, el sueño y la exposición prolongada al entorno espacial.

Un paso hacia Marte

La misión forma parte del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenible en la Luna y preparar el camino para futuras expediciones a Marte.

Cada dato recolectado será clave para definir las próximas misiones tripuladas.