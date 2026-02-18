Cierres viales, ingresos... todo lo que debe saber del concierto de Alejandro Sanz en Ecuador

Imagen referencial de Alejandro Sanz en uno de sus conciertos en España.

El cantante español Alejandro Sanz llegó a Ecuador la tarde de este miércoles 18 de febrero del 2026 para los dos conciertos que ofrecerá como parte de su gira internacional ¿Y ahora qué? El primer concierto será el jueves 19 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Para ello, el montaje de la tarima se inició el pasado 14 de febrero y requirió la presencia de más de 700 personas que trabajaron en los últimos detalles técnicos del montaje del escenario, luces y sonido en Atahualpa.

El diseño del escenario, de tipo layer y aprobado por el equipo del artista, incluye estructuras metálicas de alta resistencia adaptadas a las exigencias del espectáculo internacional.

Alejandro Sanz llegó a Quito con un equipo integrado por cerca de 12 músicos y alrededor de 40 personas de producción, parte de una gira que ya ha recorrido varios países de Latinoamérica en esta temporada, incluyendo fechas exitosas en México y Colombia.

Repertorio y ambiente

El concierto está programado para iniciar a las 20:30, con apertura de puertas desde las 17:00, lo que permitirá que los asistentes ingresen con tranquilidad y se ubiquen antes del comienzo del show.

Se espera que el público coree tanto los grandes clásicos que han marcado la carrera de Sanz —como Corazón Partío, Amiga Mía o Cuando nadie me ve— como temas de su más reciente trabajo musical incluidos en esta gira.

Organizadores estiman una asistencia de más de 20 000 personas, convirtiendo este evento en uno de los conciertos internacionales de mayor convocatoria en la ciudad este año.

Movilidad y logística

Debido a la magnitud del concierto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha planificado cierres viales desde las 06:00 alrededor del estadio para facilitar la circulación y manejo de la afluencia de público.

Rutas principales como la Avenida 6 de Diciembre y José Correa serán puntos afectados por las restricciones, con opciones de vías alternas recomendadas por las autoridades.

Dentro del estadio, la seguridad estará a cargo de más de 350 guardias privados, apoyados por la Policía Nacional y autoridades municipales, garantizando un ambiente seguro durante todo el espectáculo.

Recomendaciones para el público

Además de llegar con anticipación, los organizadores recuerdan a los asistentes que ciertos objetos están prohibidos dentro del recinto tales como bebidas alcohólicas, alimentos, paraguas, cámaras profesionales y artículos cortopunzantes.

La entrada de menores de edad deberá realizarse acompañada por un adulto responsable. Además, se recomienda llevar ponchos de agua en casos de eventual lluvia.