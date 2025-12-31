Lista de cinco canciones infaltables para cerrar el año viejo 2025

El fin de año se acerca y hay una lista de canciones infaltable.

El 2025 tiene las horas contadas. El Año Viejo se festeja en Ecuador con reuniones familiares y de amigos donde la música no puede faltar.

Estas son cinco canciones que no pueden faltar para despedir el año:

El año viejo, Tony Camargo

Esta icónica canción tiene un ritmo y letra conmovedora para el cierre del año. Es infaltable para cerrar el año en Ecuador.

Faltan cinco pa’ las doce, Néstor Zavarce

Una canción más melancónica para cerrar el año nace de la mano de Néstor Zavarce. Un clásico que no puede faltar en la despedida del año.

Diciembre alegre, Jorge Oñate

Una canción infaltable para el fin de año es Diciembre alegre, de Jorge Oñate. Fue grabada por el compositor Emiro Zuleta y es una experiencia única para disfrutar en familia.

El hijo Ausente, Pastor López

La migración es parte de la época de fin de año. Esta canción es un clásico para quienes están lejos de su hogar en el Año Viejo.

Un año que viene y otro que se va, Félix del Rosario

Con un tono más alegre esta canción bailable alude a la Navidad y el fin del año. Su sonido no falta en las fiestas de fin del año.