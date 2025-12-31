Fotos: Países de Asia y Oceanía ya celebran el Año Nuevo 2026

Las primeras horas del año 2026 se vivieron con celebraciones multitudinarias en Australia y varios países de Asia y Oceanía, regiones que, por su ubicación geográfica, marcan el inicio oficial del Año Nuevo a nivel mundial.

Millones de personas se congregaron en espacios públicos, templos y zonas costeras para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año entre espectáculos pirotécnicos, tradiciones ancestrales y actos culturales.

En Sídney, Australia, uno de los epicentros globales del Año Nuevo, más de un millón de personas se concentraron en el puerto para presenciar el tradicional show de fuegos artificiales sobre la Ópera y el Harbour Bridge.

El espectáculo, considerado uno de los más emblemáticos del mundo, combinó luces, música y coreografías aéreas, y fue transmitido en directo a decenas de países. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad y transporte para facilitar el acceso y garantizar el orden durante el evento.

En Nueva Zelanda, Auckland fue una de las primeras grandes ciudades en recibir el 2026. Miles de personas se reunieron en el centro urbano y en las colinas cercanas para observar los fuegos artificiales lanzados desde la Sky Tower, acompañados de presentaciones artísticas.

En Asia, las celebraciones se desarrollaron con una mezcla de modernidad y tradición. En Japón, el Año Nuevo estuvo marcado por ceremonias en templos budistas, donde las campanas sonaron 108 veces para simbolizar la purificación espiritual, mientras que en ciudades como Tokio se realizaron eventos culturales y encuentros familiares.

En países del sudeste asiático como Tailandia, Filipinas y Singapur, los festejos incluyeron conciertos, fuegos artificiales y celebraciones en plazas y zonas turísticas, con una fuerte presencia de visitantes locales y extranjeros.