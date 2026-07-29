Actor de raíces ecuatorianas se suma a la nueva película de Spider-Man

Actor con raíces ecuatorianas debuta en la nueva película de Spider-Man

El universo cinematográfico de Spider-Man incorpora a un actor con raíces ecuatorianas.

Eman Esfandi forma parte del elenco de 'Spider-Man: Brand New Day', donde interpreta al nuevo novio de Michelle “MJ” Jones, personaje encarnado por Zendaya.

Las primeras imágenes y avances de la película muestran al actor junto a MJ, lo que anticipa un nuevo rumbo para la historia de Peter Parker tras los acontecimientos de 'Spider-Man: No Way Home'.

Un actor con raíces ecuatorianas

Eman Esfandi nació en Texas, Estados Unidos, pero ha contado en entrevistas que su madre emigró desde Ecuador y su padre desde Irán.

El actor ha señalado que creció influenciado por ambas culturas y que esa diversidad ha marcado su vida y su carrera artística.

Antes de llegar al universo de Marvel, Esfandi ganó reconocimiento internacional por interpretar a Ezra Bridger en la serie 'Ahsoka', del universo de Star Wars.

En esta nueva producción de Spider-Man, su personaje representa una nueva etapa para MJ, quien ahora mantiene una relación distinta mientras Peter Parker intenta reconstruir su vida.

El regreso de Spider-Man

'Spider-Man: Brand New Day' marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker cuatro años después de 'No Way Home'.

La película es dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco integrado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Eman Esfandi.

La nueva entrega explora las consecuencias de que Peter Parker haya quedado completamente olvidado por quienes lo rodeaban, mientras enfrenta nuevos desafíos personales y una amenaza que vuelve a poner en riesgo su vida.

'Spider-Man: Brand New Day' se estrena en cines el 31 de julio de 2026.