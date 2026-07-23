Ecuatoriano viajó más de 3 000 kilómetros para conocer a Tom Holland

Martín Beltrán, un joven ecuatoriano de 24 años y fanático de Spider-Man desde su infancia, viajó desde Ecuador hasta México para intentar cumplir uno de sus mayores sueños: conocer a Tom Holland.

El actor que interpreta al superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel. El pasado 20 de julio de 2026, Beltrán asistió al Fan Event de ‘Spider-Man: Brand New Day’, realizado en Chapultepec, Ciudad de México.

Aunque llegó sin una entrada asegurada, después de más de 12 horas de espera consiguió acceder al evento y pudo conocer a Holland y a otros integrantes del elenco.

“Más de 3.000 km desde Ecuador hasta México, y todo valió la pena”, escribió el joven en una publicación en redes sociales, donde también agradeció al actor estadounidense.

Un viaje con un sueño

Beltrán contó que desde niño tenía la ilusión de conocer a Spider-Man. Cuando supo que Tom Holland realizaría una gira internacional para promocionar la nueva película, decidió comenzar a ahorrar para viajar a México.

El joven participó en diferentes dinámicas y concursos con la esperanza de obtener un boleto, pero no consiguió uno antes de viajar.

Aun así, decidió emprender el viaje. Su razonamiento fue sencillo: si no lograba conocer al actor, al menos tendría la oportunidad de conocer México.

Ya en Ciudad de México, Beltrán llegó al lugar del evento y descubrió que existían diferentes filas de acceso. Al no contar con una entrada, tuvo que esperar junto a otras personas que se encontraban en la misma situación.

Durante la espera conoció a una madre y a su hijo, quienes tampoco tenían boletos para ingresar. La mujer llevaba un cartel relacionado con la enfermedad que enfrenta su hijo, con la esperanza de llamar la atención de los organizadores.

La solidaridad que cambió su historia

La historia de la familia conmovió a parte del equipo del evento, que decidió ayudarlos a conseguir pases de acceso. Sin embargo, solo había posibilidad de que ingresaran dos personas.

Fue entonces cuando la madre tomó una decisión inesperada: pidió que uno de los pases fuera para Martín, al considerar que el joven había viajado desde Ecuador para cumplir su sueño.

Beltrán relató que el padre del niño insistió en que él debía entrar al evento y conocer a Tom Holland.

Después de una espera de más de 12 horas, el joven finalmente pudo ingresar y encontrarse a pocos metros de los actores que forman parte de la nueva película de Spider-Man.

Un encuentro que duró minutos, pero quedará para siempre

El encuentro con Holland duró aproximadamente 15 minutos, durante el evento también pudo ver a Zendaya, quien interpreta a MJ en la saga de Spider-Man, y conseguir fotografías y autógrafos.

“Me desperté a ver las fotos y dije: ¿realmente pasó o solo lo soñé? Solo lo soñé que de verdad pasó”, contó el joven al recordar el momento.

Para Beltrán, el viaje de miles de kilómetros, las largas horas de espera y las dificultades del clima finalmente tuvieron una recompensa.