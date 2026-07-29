Jueces de la Corte Nacional de Justicia investigados por presunto cohecho

La Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento en Quito para recabar indicios.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por un presunto caso de cohecho. Este miércoles 29 de julio de 2026 se realizaron varios allanamientos en Quito.

Según la entidad, se realizaron allanamientos en varios inmuebles en el norte de Quito para recabar indicios dentro de una investigación previa por el presunto delito de Cohecho.

La entidad detalló que los jueces, presuntamente, recibieron dinero a cambio de emitir una sentencia de casación favorable en una causa en la que estaría involucrada una empresa china.

La investigación se inició tras recoger el testimonio de un testimonio anticipado de una persona sentenciada en el caso Plaga.

Entre los indicios levantados durante el operativo constan computadores, teléfonos celulares y documentos.