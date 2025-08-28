Anne Hathaway sufre aparatosa caída durante la filmación de 'El Diablo viste a la moda 2'

Anne Hathaway sufrió una aparatosa caída en la filmación de 'El Diablo viste a la Moda 2'.

La famosa actriz Anne Hathaway sufrió una aparatosa caída durante la filmación de la película 'El diablo viste a la moda 2'. El video fue compartido en redes sociales este jueves 28 de agosto de 2025.

Hathaway interpreta a Andrea Sachs en la película secuela esperada en cines por casi dos décadas. En una de las tomas en solitario la actriz cayó por las escaleras.

A paso rápido, luciendo una falda negra y una blusa a cuadros, Hathaway fue captada bajando por una pequeña escalinata a la salida de un edificio.

Fue entonces cuando resbaló y cayó hasta el final de las gradas. La actriz estadounidense quedó con una pierna estirada y otra recogida sobre las escaleras.

A pesar de que uno de sus tacones se rompió y quedó en el suelo, Anne se levantó de un brinco con una gran sonrisa.

Antes de que el equipo de producción reaccionara para auxiliarla en la caída, Hathaway se levantó brillando como una verdadera estrella, como dicen los comentarios de redes sociales.

La actriz se rio de sí misma y publicó un video en redes sociales. "Como empezó, como va", agregó.

Al principio aparece ella, en el papel de Mia Mignonette Thermopolis Renaldi, de la película 'El diario de una princesa', cayendo en una escalera metálica.

Luego agregó su última caída en el rodaje de 'El diablo viste a la moda 2'. "Veinte años después, sigo cayendo por ti...", escribió Hathaway en Instagram.