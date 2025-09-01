Mira los estrenos más esperados en el cine y streaming en el mes de septiembre de 2025

Estrenos de cine y plataformas de streaming en septiembre del 2025

Ecuador podrá disfrutar el estreno de películas como 'El Conjuro 4: Últimos Ritos', 'Demon Slayer: El Castillo Infinito' y varias series en Netflix como 'Merlina: Temporada 2 Parte 2' y 'Alice in Borderland: Temporada 3' durante el mes de septiembre 2025.

También habrá estrenos para los amantes del teatro, como la obra de street-dance 'Asfalto', el 6 de septiembre y 'Mujer Medicina' el 20 de septiembre, ambas en el Teatro México de Quito.

Aquí te mostramos la lista de los mejores estrenos que podrás disfrutar, con amigos, en pareja o en familia durante este mes.

Cine

4 de septiembre

'El Conjuro 4: Últimos Ritos'. La última entrega de la saga de terror con Vera Farmiga y Patrick Wilson.

11 de septiembre

'Demon Slayer: El Castillo Infinito'. Esta película que adapta la batalla final del anime.

16 de septiembre

'Black Phone 2'. Es la secuela de horror y suspenso del universo de Joe Hill.

17 al 28 de septiembre

Festival EUROCINE EC 'Retornos'. Un festival de cine europeo que se celebra en varias ciudades del país.

Y los estrenos de series más esperados en plataformas de streaming como Netflix son:

3 de septiembre

'Merlina: Temporada 2 Parte 2'. Continúa la historia de la popular serie de Netflix.

4 de septiembre

‘Cuenta atrás: Canelo v Crawford’. Una docuserie que busca redefinir el box.

7 de septiembre

‘La nobleza de las flores’. Una serie de manga japonés que narra una lucha de dos escuelas.

8 de septiembre

‘Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul’, la adaptación del clásico de rimas para primeros lectores.

12 de septiembre

'Tú y todo lo demás'. Una serie coreana que narra la historia de dos amigas distanciadas que vuelven a reunirse en trágicas circunstancias.

25 de septiembre

'Alice in Borderland: Temporada 3'. La tercera temporada de la serie de Netflix.

26 de septiembre