'Con permisito'...; HBO Max anuncia nueva serie sobre la vida de 'Don Ramón', del Chavo del 8

HBO anunció en su cuenta de Facebook que próximamente presentará una serie inspirada en Don Ramón.

HBO Max desarrolla una nueva producción televisiva basada en Don Ramón, uno de los personajes más recordados y queridos del universo de El Chavo del 8. La productora anunció la creación de la serie este martes 25 de noviembre del 2025.

Aunque no se conocen muchos detalles de la nueva serie, se conoce que HBO Max en Latinoamérica está ampliando el universo del súper comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, tras la serie 'Chespirito... sin querer queriendo'.

Aún en etapa de preproducción, la serie busca explorar la figura interpretada por el actor mexicano Ramón Valdés desde una perspectiva más amplia, combinando elementos biográficos y ficcionales.

Según información preliminar del estudio, el proyecto no será una réplica del personaje visto en la vecindad, sino una reinterpretación que abordará la vida, el humor y la influencia cultural de Valdés, cuya popularidad continúa intacta décadas después de su participación en la comedia.

La serie pretende mostrar el entorno artístico del actor, sus vínculos con otros integrantes del elenco y los retos personales que enfrentó durante su carrera. Con ello, HBO Max apuesta por atraer a nuevas audiencias y a los seguidores históricos de El Chavo del 8, quienes mantienen vivo el legado del icónico Don Ramón.

Por ahora, no se han confirmado fechas de estreno, reparto ni el equipo creativo completo. Sin embargo, la noticia ha generado expectativa en redes sociales, donde el personaje sigue siendo un referente del humor latinoamericano. HBO adelantó que los detalles oficiales se revelarán e