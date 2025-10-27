Jhonny Deep vuelve al cine como Ebenezer Scrooge, del clásico ‘Un cuento de Navidad’

Jhonny Deep volverá a la gran pantalla con un clásico navideño.

Un viejo gruñón, tacaño y que odia la Navidad será el papel con el que Jhonny Deep volverá a la gran pantalla.

Ebenezer, una adaptación moderna de 'un cuento de Navidad', de Charles Dickens, llegará al cine de la mano de Paramount Pictures.

El famoso actor se encuentra en negociaciones para asumir el papel protagónico en la película dirigida por Ti West.

La producción estará a cargo de Emma Watts, una de las más influyentes de Hollywood con trabajos en estudios como 20th Century Fox y Paramount.

La cinta no verá pronto la luz. Se prevé que se estrene en las salas de cine de todo el mundo el 13 de noviembre de 2026, justo antes de la Navidad.

Este mágico cuento navideño es parte de la cultura occidental hace más de un siglo y medio. Esta vez llegará a la pantalla con una adaptación más oscura.

De acuerdo con el portal Deadline, será “una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres victoriano”.

Ebenezer Scrooge debe enfrentar a los fantasmas de su pasado, presente y futuro en busca de una segunda oportunidad para enrumbar su vida.

Ya que West dirigirá esta nueva adaptación, se espera que el film adopte tonos más oscuros y góticos, propios de su estilo terrorífico en su trilogía X, Pearl y MaXXXine.

La última aparición de Johnny Deep en la gran pantalla fue en las cintas 'Esperando a los bárbaros' y en 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', en 2019 y 2018, respectivamente.