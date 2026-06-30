Lionel Messi protagoniza la nueva campaña de Spider-Man junto a Tom Holland

Lionel Messi apareció junto a Spider-Man en la nueva campaña de Marvel.

Lionel Messi volvió a sorprender fuera de las canchas. El campeón del mundo protagoniza la nueva campaña promocional de Spider-Man: Brand New Day.

La próxima película del superhéroe de Marvel y Sony Pictures, en la que comparte escena con el actor Tom Holland. La producción llegará a los cines el próximo 31 de julio.

El adelanto fue publicado este lunes por las cuentas oficiales de la película con el mensaje "Who's got next?" ("¿Quién sigue?"), acompañado del anuncio de la venta de entradas.

En el video, Messi interactúa con Holland dentro de una estrategia publicitaria que mezcla el ambiente del Mundial 2026 con el esperado estreno del filme.

Messi se suma al universo de Spider-Man

La participación del futbolista forma parte de una campaña global impulsada por Sony Pictures para promocionar la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland.

El comercial también presenta Spidey Tracker, una herramienta desarrollada junto a Samsung que permitirá a los usuarios seguir contenido exclusivo relacionado con la película.

La aparición de Messi generó miles de reacciones en redes sociales, donde fanáticos del fútbol y del universo Marvel celebraron el inesperado encuentro entre el capitán argentino y el Hombre Araña.

El estreno llegará el 31 de julio

Spider-Man: Brand New Day marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker, cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

La historia mostrará al superhéroe enfrentando una nueva amenaza mientras intenta reconstruir su vida en un mundo que ya no recuerda su identidad.