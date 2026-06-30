Karol G llega al confesionario de Rosalía durante un concierto en Los Ángeles

Karol G revela dolorosa historia de amor con Rosalía: “Me dejaron en la sala de espera del aeropuerto”

Karol G protagonizó uno de los momentos más comentados del concierto que Rosalía ofreció en Los Ángeles como parte de su gira LUX Tour.

Invitada al tradicional "confesionario" del espectáculo, la colombiana abrió su corazón y compartió una experiencia personal que marcó el final de una de sus relaciones sentimentales.

La artista contó que, durante varios años, su entonces pareja evitó celebrar su cumpleaños junto a ella.

El episodio definitivo ocurrió cuando ambos estaban a punto de abordar un vuelo para festejar esa fecha especial en otro país, pero todo cambió mientras esperaban en la sala de embarque.

"Me bajé de ese vuelo y del vuelo completo"

Karol G relató que, cuando ya estaban listos para viajar, la otra persona decidió no continuar con el plan. La cantante recordó que pidió bajar sus maletas del avión y tomó la decisión de terminar la relación.

"Me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", dijo la artista entre los aplausos del público. Rosalía respondió que una situación así le parecía "bastante imperdonable" y celebró que su invitada hubiera dejado atrás esa etapa de su vida.

La confesión revive su reciente separación de Feid

Aunque Karol G nunca mencionó el nombre de la persona a la que hacía referencia, la confesión generó especulaciones entre sus seguidores, quienes la relacionaron con su reciente ruptura con el cantante colombiano Feid.

La ex pareja confirmó su separación a inicios de 2026, luego de casi tres años de relación. Ambos señalaron que la decisión fue tomada de manera amistosa y desde entonces han mantenido reserva sobre los motivos del rompimiento.

Una invitada sorpresa en el concierto de Rosalía

La aparición de Karol G fue una de las grandes sorpresas del primer concierto de Rosalía en Los Ángeles.

La española la presentó como una artista que ha logrado romper fronteras con su música antes de invitarla a participar en el confesionario, uno de los segmentos más populares de su gira.

Tras la emotiva conversación, Rosalía interpretó "La Perla", una canción que utilizó como símbolo para celebrar el nuevo comienzo de la colombiana y cerrar uno de los momentos más emotivos de la noche.