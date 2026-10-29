Fallece a los 86 años Sir Patrick Stewart, inolvidable estrella de 'Viaje a las estrellas' y 'X-Men'

El mundo del cine despide a Sir Patrick Stewart: el legendario actor muere a los 86 años en Los Ángeles

El actor británico Patrick Stewart, que se convirtió en una gran estrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de "Viaje a las estrellas" y "X-Men", murió a los 86 años, según un comunicado oficial difundido el jueves.

Legendario actor de "Star Trek" y "X-Men"

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", indicó el comunicado.

El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral.

Hollywood de luto: El adiós a una de las voces más icónicas

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación" y el del profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras producciones relacionadas de Marvel.

"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros", agregó el comunicado.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise", destacó el texto.