Fallece a los 86 años Sir Patrick Stewart, inolvidable estrella de 'Viaje a las estrellas' y 'X-Men'
El actor británico Sir Patrick Stewart, estrella de "Viaje a las estrellas" y "X-Men", murió a los 86 años en Los Ángeles.
El mundo del cine despide a Sir Patrick Stewart: el legendario actor muere a los 86 años en Los Ángeles
AFP
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Actualizado:
29 oct 2026 - 15:47
El actor británico Patrick Stewart, que se convirtió en una gran estrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de "Viaje a las estrellas" y "X-Men", murió a los 86 años, según un comunicado oficial difundido el jueves.
Legendario actor de "Star Trek" y "X-Men"
"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", indicó el comunicado.
El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral.
Hollywood de luto: El adiós a una de las voces más icónicas
Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación" y el del profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras producciones relacionadas de Marvel.
"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros", agregó el comunicado.
"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise", destacó el texto.
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