Murió Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

Eric Bauza, actor de doblaje canadiense, falleció a los 46 años el domingo 25 de octubre de 2026 en Los Ángeles.

El actor de doblaje canadiense Eric Bauza, reconocido por dar voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes de los 'Looney Tunes', murió a los 46 años. Su fallecimiento ocurrió el domingo 25 de octubre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista, en el que informaron que su muerte ocurrió de manera repentina.

Bauza fue una de las voces más reconocidas de la animación contemporánea y participó en cientos de producciones de cine y televisión.

¿De qué murió Eric Bauza?

Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Eric Bauza falleció a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, una afección relacionada con el daño que la presión arterial elevada puede ocasionar al corazón.

El informe también identificó apnea del sueño y obesidad de grado 2 como condiciones que contribuyeron a su fallecimiento. Las autoridades clasificaron su muerte como natural.

El actor murió en su domicilio, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses.

¿Qué personajes interpretó Eric Bauza?

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, Bauza dio voz en inglés a numerosos personajes de los 'Looney Tunes', entre ellos Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Piolín, el Correcaminos y Marvin el Marciano.

También participó en producciones como Space Jam: Una nueva era, Looney Tunes Cartoons, Coyote vs. Acme, Rick y Morty, Muppet Babies y Las aventuras del Gato con Botas.

Su carrera reunió más de 400 créditos en cine y televisión, y recibió tres premios Emmy infantiles y familiares por su trabajo en la animación.