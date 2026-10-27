Noah Wyle es elegido el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People

Noah Wyle fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo en 2026, a sus 55 años.

El actor estadounidense Noah Wyle fue elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People. El anuncio se realizó este martes 27 de octubre y sorprendió al protagonista de The Pitt, quien confesó que inicialmente creyó que se trataba de una broma.

La publicación destacó su presencia en pantalla, su trayectoria y su atractivo, describiéndolo como un intérprete de gran intensidad y apariencia de galán de cine.

A sus 55 años, Wyle recibe esta distinción en uno de los momentos más destacados de su carrera, tras el éxito de la serie médica de HBO.

¿Cómo reaccionó Noah Wyle al reconocimiento?

En una entrevista con People, el actor reconoció que nunca imaginó recibir este título.

"Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así." Noah Wyle, actor.

También contó que su esposa, Sara Wells, con quien está casado desde 2014, fue quien lo animó a aceptar el reconocimiento.

Según el intérprete, ella considera que su personalidad y su papel como padre y esposo también merecen ser destacados.

Wyle tomó el nombramiento con humor y aseguró que su familia seguramente aprovechará la ocasión para bromear con él.

¿Quiénes fueron elegidos antes que Noah Wyle?

La revista People entrega el reconocimiento 'Sexiest Man Alive' desde 1985, cuando distinguió por primera vez al actor Mel Gibson.

Entre los ganadores recientes figuran Chris Evans en 2022, Patrick Dempsey en 2023, John Krasinski en 2024 y Jonathan Bailey en 2025.