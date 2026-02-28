Nominados, horarios...; todo lo que debe saber sobre los Actor Awards 2026

Los Actor Awards premian lo mejor del cine. La gala será este domingo 1 de marzo.

La edición 32 de los Actor Awards, antes conocidos como Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), se celebrará este domingo 1 de marzo de 2026. El evento, que es la antesala de los Oscar, se desarrollará en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California.

Los Actor Awards reconocen las mejores actuaciones del año 2025 en cine y televisión, votadas exclusivamente por los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA, lo que otorga un peso especial al reconocimiento entre colegas.

Este año, la ceremonia será conducida por Kristen Bell, quien regresa como anfitriona por tercera vez.

El evento también contará con un line-up estelar de presentadores, incluyendo a actores como Woody Harrelson, quien entregará el premio de trayectoria, Allison Janney, Benicio del Toro, Jacob Elordi, Lisa Kudrow y otros nombres reconocidos del cine y la televisión.

La gala comenzará a las 17:00 y se podrá ver en vivo por Netflix en todo el mundo. La alfombra roja oficial (preshow) también se transmitirá por Netflix antes de la ceremonia.

Las categorías principales incluyen:

Mejor interpretación individual en cine y televisión

Mejor interpretación de conjunto ( reparto ) en películas y series

) en Reconocimientos por drama y comedia

Premiación a equipos de dobles y actuaciones especiales

Además, en esta edición se entregará el SAG-AFTRA Life Achievement Award al veterano actor Harrison Ford, en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al cine y la televisión.

¿Quiénes son los nominados?

La lista de nominados fue anunciada el 7 de enero de 2026, con títulos prominentes tanto en cine como en series de televisión.

Entre las películas con mayores menciones se encuentran One Battle After Another, Sinners y otros títulos que han marcado la temporada de premios.

En televisión, producciones como The Studio, The White Lotus y Only Murders in the Building figuran entre las favoritas.

Los Actor Awards son una de las ceremonias más relevantes dentro de la temporada de premios anual y, al ser una entrega enfocada exclusivamente en actuaciones, suelen considerarse un indicador clave de cara a los Premios Oscar.