El sello que conquistó a los ecuatorianos y ahora marca el futuro empresarial

La marca ¡Mucho mejor! Ecuador celebró su aniversario con un foro empresarial en la ciudad de Cuenca, donde participaron empresarios y líderes de distintos sectores.

El evento no solo conmemoró el camino recorrido, sino que también abrió un espacio para analizar los retos y oportunidades del sector productivo ecuatoriano.

La Huella que genera confianza

Uno de los ejes centrales fue el impacto de la Huella, un sello que identifica a empresas comprometidas con la calidad y buenas prácticas.

Según datos presentados, el 91% de los ecuatorianos siente orgullo al ver este distintivo, mientras que el 88% confía en las marcas que lo llevan.

Este nivel de aceptación refleja cómo la consistencia en el trabajo empresarial ha logrado posicionar a la Huella como un símbolo de credibilidad en el país.

El presidente del directorio, Augusto Tosi, destacó que este sello va más allá de lo visual. Señaló que representa una decisión diaria de actuar con integridad y compromiso.

Además, hizo un llamado a fortalecer este modelo que, según dijo, aporta al desarrollo del país y motiva a más empresas a sumarse.

Desde Cuenca, ¡Mucho Mejor! Ecuador reunió a líderes, empresarios y emprendimientos que hoy representan más de 350 millones de productos y 700 marcas que fortalecen la calidad y producción nacional, en un evento que también contó con la participación del expresidente Álvaro Uribe… pic.twitter.com/NmYtXqnpsv — Teleamazonas (@teleamazonasec) April 14, 2026

Un foro con figuras internacionales

El evento contó con la presencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien fue nombrado miembro honorario de la organización.

Durante su intervención, resaltó que el hecho de que millones de productos lleven este sello cada mes demuestra una construcción sólida de confianza y valor en el mercado.

El foro reunió a tomadores de decisiones, generando un espacio para crear alianzas, compartir experiencias y fortalecer vínculos entre empresas de todo el país.

Este tipo de encuentros permite impulsar iniciativas que buscan mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector empresarial ecuatoriano.

También se destacó el papel de la organización como un puente entre la producción responsable y el consumo consciente, conectando a empresas con ciudadanos que valoran la calidad.

La Huella se posiciona así como una guía para quienes buscan productos y servicios confiables dentro del mercado local.

El evento cerró con una presentación de la Orquesta Filarmónica de Cuenca, que puso un toque cultural a la jornada y celebró la identidad del país.

La música marcó el cierre de una jornada que combinó negocios, cultura y visión de futuro.

Entre los principales patrocinadores estuvieron empresas como Graiman, Eljuri y Plásticos Rival, junto a una amplia lista de auspiciantes de distintos sectores.

Esto refleja el respaldo del sector privado a una iniciativa que ha logrado consolidarse a lo largo del tiempo.

Tras 20 años de trayectoria, ¡Mucho mejor! Ecuador busca seguir creciendo y fortaleciendo su impacto en el país.

El objetivo es claro: que la Huella continúe siendo sinónimo de orgullo, confianza y calidad para los ecuatorianos.