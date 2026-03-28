Nueva serie de Harry Potter apunta como una de las más costosas de la historia

Hogwarts en una escena de la aventura fantástica de Warner Bros.

Una apuesta a gran escala de HBO

La nueva serie basada en la saga de Harry Potter se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión actual.

Desarrollada por HBO junto a Warner Bros., la producción busca adaptar cada uno de los siete libros en una temporada, con un plan que se extendería durante aproximadamente una década.

¿Cuánto costará?

Aunque no existe una cifra oficial confirmada por la productora, varios reportes coinciden en que el presupuesto podría ser histórico.

Algunas estimaciones apuntan a que cada episodio podría costar cerca de 100 millones de dólares, una cifra que superaría a producciones como The Rings of Power.

Bajo ese escenario, y considerando siete temporadas, el costo total podría superar los 4.000 millones de dólares, lo que convertiría a la serie en una de las más caras jamás producidas.

Sin embargo, estos números provienen de reportes no oficiales y estimaciones de medios, por lo que el presupuesto final aún no ha sido confirmado por HBO.

Un proyecto pensado a largo plazo

La serie no solo apuesta por el presupuesto, sino también por la fidelidad al material original. Cada temporada adaptará un libro, lo que permitiría desarrollar tramas y personajes con mayor profundidad que en las películas.

El estreno está previsto para diciembre de 2026, con un elenco completamente renovado y una producción que ya genera expectativa a nivel global.

¿Por qué cuesta tanto?

El alto costo responde a varios factores:

Reconstrucción completa de Hogwarts y otros sets icónicos

Uso intensivo de efectos visuales (VFX)

Producción a gran escala en estudios del Reino Unido

Elenco amplio y múltiples locaciones

Plan de producción a largo plazo

Además, el proyecto busca superar a producciones como The Rings of Power, que hasta ahora lidera el ranking de series más caras.

¿La serie más cara de la historia?

Si se confirman las cifras más altas, la producción superaría ampliamente a otras series de gran presupuesto, posicionándose como el proyecto televisivo más costoso hasta la fecha.

No obstante, la industria mantiene cautela, ya que los montos finales dependerán del desarrollo real del proyecto y de decisiones de producción aún en curso.

También hay cifras más conservadoras

No todos los reportes coinciden con los números más altos.

Algunos análisis señalan que el presupuesto real podría ser más “controlado”, ubicándose entre 15 y 20 millones por episodio, lo que sigue siendo alto, pero más cercano a estándares de HBO.

Esto muestra que todavía hay incertidumbre sobre el costo final.

La polémica: amenazas contra el nuevo Snape

Uno de los puntos más delicados en torno a la serie ha sido la reacción hacia el casting de Paapa Essiedu como Severus Snape.

El actor ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte y mensajes racistas desde que se anunció su participación en el proyecto.

En entrevistas, Essiedu aseguró haber recibido mensajes como: “Renuncia o te mato” e incluso advertencias en redes sociales sobre posibles ataques personales.

La situación ha llevado a HBO a reforzar la seguridad del rodaje y establecer protocolos adicionales para proteger al elenco.

El caso ha reabierto el debate sobre el comportamiento de ciertos sectores del fandom y los límites en la crítica hacia decisiones creativas.