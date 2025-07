'Los Pitufos' regresan a la pantalla en una cinta que mezcla nostalgia y modernidad

Cuando Papá Pitufo (John Goodman) es secuestrado misteriosamente por los malvados magos Rázamel y Gargamel, Pitufina, interpretada por Rihanna lidera a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo. Con la ayuda de nuevos amigos, los Pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo.

Los divertidos personajes azules vuelven a la pantalla grande por tercera vez. La cinta se estrenó el jueves 17 de julio del 2025 en Ecuador, en la un formato de animación que atrapará a la audiencia, pues combina el estilo de 2D con un toque de 3D.

La nueva película de 'Los Pitufos' promete cautivar a los niños y a los adultos que crecieron con la caricatura infantil que se estrenó en los años 80. A diferencia de la película live-action estrenada en 2015, la nueva versión mezcla aventura, risa y también una lección de vida para niños y adultos.

La cinta musical animada fue creada por el artista belga Peyo y está dirigida por Chris Miller y escrita por Pam Brady.

Además, la protagonizan James Corden, Nick Offerman, JP Karliak (en un papel doble), Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Jimmy Kimmel, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Kurt Russell y John Goodman.

El filme, que presenta momentos para reír a carcajadas y escenas de animación conmovedoras, regresa con energía renovada, pero es Pitufina quien realmente se roba el espectáculo.

Un proyecto personal para Rihanna

Para Rihanna, el proyecto es profundamente personal. La intérprete originaria de Barbados, quien hace su regreso al cine animado tras prestar su voz en Home (2015), recuerda con cariño la caricatura azul durante su infancia.

“Muchas mañanas me despertaba mucho antes de la hora de ir a la escuela solo para disfrutar de esa dosis de Pitufos", recordó la artista en declaraciones a la prensa. “Me identifiqué muchísimo con Pitufina y lo que representaba. Primero, siempre me ha encantado el maquillaje y el peinado. Todos lo sabemos. Y ella es esteticista. También es una líder poderosa, independiente, fuerte, hermosa, atrevida, ingeniosa y muy empática. Todo eso me inspiró muchísimo”, señaló.

La versión de Rihanna de Pitufina es audaz, conmovedora y totalmente moderna. “Creo que a ella también le encanta la música y sus géneros favoritos son el hip-hop, el reggae, el afrobeats, las baladas y el house. Así es Pitufina. Necesita opciones”, agregó.

Un toque de modernidad

La película agrega nuevos pitufos a la aldea. Uno de ellos es “Sin Nombre”, un pitufo sin nada que lo caracterice. Pitufina, que sabe lo que es no pertenecer a un lugar, lo acoge y le brinda su amistad sincera. Ambos son los protagonistas principales. Cuando descubren que Sin Nombre puede hacer magia, le llega una alerta a Razamel, que secuestra a Papá Pitufo para obtener el libro, y sus pitufos inician su búsqueda a través de la realidad.

Los Pitufos terminan dedicados completamente a una generación distinta a la que los vió empezar con sus discos o tiras cómicas, y que busca empatizar con generaciones más jóvenes. Para ello, ponen a otros pitufos como el “Pitufo Influencer” o el “Pitufo Efectos Especiales”.