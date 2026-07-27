'Toy Story 5' rompe la barrera de los USD 1 000 millones y lidera la taquilla mundial de 2026

La nueva entrega de Pixar confirmó su éxito en la gran pantalla al superar los USD 1 000 millones de recaudación mundial, convirtiéndose oficialmente en la película más taquillera de 2026 y consolidando el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de la historia.

De acuerdo con los reportes de taquilla, 'Toy Story 5' acumula USD 1 022 millones a nivel global, resultado de los USD 448 millones obtenidos en Estados Unidos y Canadá, además de USD 573 millones en los mercados internacionales.

Con estas cifras, desplazó del primer lugar anual a 'The Super Mario Galaxy Movie' y se convirtió en la tercera producción estrenada en 2026 en superar la marca de los USD 1 000 millonones, junto a 'Michael'.

Éxito en taquilla internacional

El desempeño de la cinta también la acerca a un nuevo récord dentro de la propia saga. Si mantiene su ritmo en las próximas semanas, superará la recaudación alcanzada por 'Toy Story 4' en 2019 y pasará a ser la entrega más exitosa de la franquicia.

Además, será la tercera película de la serie en sobrepasar la barrera de los USD 1 000 millones, después de 'Toy Story 3' y 'Toy Story 4'.

El éxito comercial comenzó desde su estreno, cuando la producción registró el mejor fin de semana de apertura del año y el debut más fuerte en la historia de la franquicia.

Aunque la recepción de la crítica fue ligeramente inferior a la de las entregas anteriores, la respuesta del público ha impulsado su extraordinario desempeño en la taquilla internacional.