Punch cumple un año; la historia del mono que conquistó a internet

El mono Punch celebra su primer cumpleaños en el zoológico de Ichikawa, este de Tokio.

Punch, el pequeño macaco japonés que conmovió a millones de personas por aferrarse a un peluche de orangután tras ser rechazado por su madre, celebró este domingo 26 de julio de 2026 su primer cumpleaños en el Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón.

La fecha estuvo marcada por miles de mensajes de felicitación enviados desde distintas partes del mundo para el mono más popular de las redes sociales.

Para celebrar su primer cumpleaños, el zoológico preparó una exhibición especial con fotografías que narran su crecimiento y una muestra de las cerca de 2 500 tarjetas y mensajes de cumpleaños enviados por admiradores de diferentes países.

Punch ya no es solo el mono que abrazaba un peluche: se ha convertido en un símbolo de resiliencia y adaptación que sigue despertando el interés de miles de personas alrededor del mundo.

El abandono y el famoso peluche

El mono nació el 26 de julio de 2025. Poco después de su nacimiento fue abandonado por su madre, una situación que, según explicaron los cuidadores del zoológico, puede ocurrir ocasionalmente entre primates.

Ante ello, el equipo veterinario decidió criarlo a mano y le entregó un peluche de orangután de color naranja para estimular el reflejo de aferrarse, un comportamiento esencial en las primeras etapas de vida de los macacos.

Las imágenes de Punch abrazando el peluche dieron la vuelta al mundo y lo convirtieron en un fenómeno en las redes sociales.

Integración social del mono Punch

Sin embargo, el verdadero reto comenzó cuando inició su proceso de integración con la colonia de macacos del zoológico. Algunos videos mostraban interacciones bruscas con otros monos, lo que generó preocupación entre los usuarios.

No obstante, el zoológico aclaró que esos comportamientos forman parte de la jerarquía social propia de esta especie y aseguró que Punch ha permanecido bajo vigilancia constante de veterinarios y cuidadores.

Con el paso de los meses, el pequeño macaco comenzó a depender cada vez menos de su inseparable peluche y a relacionarse con otros integrantes del grupo.

De acuerdo con reportes del zoológico, Punch ha ganado confianza y avanza en su adaptación a la vida con el resto de los macacos.

La fama del animal también trajo consecuencias inesperadas. El Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa informó este año que decidió no divulgar la identidad del resto de macacos ni responder preguntas sobre ellos debido al gran volumen de consultas y a la circulación de información falsa en redes sociales.

La institución pidió al público seguir únicamente los comunicados oficiales para conocer el estado de Punch y de los demás animales.