Cristina Chiluiza: El talento ecuatoriano que pondrá ritmo a la MLS en 2026

La industria musical internacional vuelve a poner sus ojos en el talento tricolor. La cantautora guayaquileña Cris Chil ha dado un salto definitivo en su carrera tras confirmarse que su más reciente sencillo, titulado 'Vitamina', ha sido seleccionado por Apple TV como la canción oficial del comercial para la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS).

Radicada en Miami y reconocida previamente por su faceta como compositora para estrellas de la talla de Selena Gómez, J Balvin y Dua Lipa, Chil consolida ahora su proyecto como solista. 'Vitamina' no es solo un estreno musical; es una propuesta de empoderamiento que fusiona ritmos urbanos con una lírica que invita a la determinación y al éxito personal a través de la intuición.

Apuesta por el mercado internacional

El lanzamiento de este tema coincide con la apertura de su propia casa discográfica y estudios de grabación en Estados Unidos, bajo el nombre de Chil House Records. La artista ecuatoriana busca no solo potenciar su música, sino también impulsar a nuevos talentos latinos en el competitivo mercado anglosajón.

La elección de su música para la liga de fútbol más importante de Norteamérica marca un hito para los artistas nacionales, posicionando la identidad ecuatoriana en vitrinas globales de alto impacto deportivo y comercial. Mientras 'Vitamina' ya escala posiciones en las principales plataformas digitales, Cris Chil se prepara para un 2026 donde su voz será el sonido que acompañe cada jugada en los estadios de Estados Unidos y Canadá.