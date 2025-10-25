Agenda cultural y literaria desde el 25 al 27 de octubre del 2025 en Quito

Quito presenta una agenda cultural diversa para este sábado 25, domingo 26 y que se extiende hasta el lunes 27 en el cierre del mes de octubre.

Existe una diversidad de actividades que integran expresiones artísticas, deportivas y comunitarias, la mayoría con acceso libre.

Los habitantes capitalinos y quienes visiten la ciudad este fin de semana podrán disfrutar entre otras actividades de conciertos de pasillos, rock; asistir a presentaciones de danza, festivales de títeres y más.

Sábado 25 de octubre

Encuentro de BMX, en la cancha cubierta, Parque Urbano Cumandá, se realizará de 09h30 a 12h00; la entrada es libre.

Segundo Encuentro de caligrafía urbana ‘Batalla de abecedarios’, se realizará en el Teatro Cumandá y los pasillos aledaños, de 10h00 a 18h00. Acceso libre.

Mega Maratón de Baile y Fitness se realizará en el Centro Cultural Itchimbía, de 09h00 a 12h00. Acceso libre

Piano Bar: Tributo a Charly García se realizará en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista, de 16h00 a 17h00. Entrada libre.

Concierto Cuzumba ‘Sangre y Pólvora’ en el Teatro Variedades, de 19h00 a 20h30, el valor de la entrada es USD 10

Encuentro Ancestral 2025: Jornada de danza, música y tradición, se realizará en el Parque Central de Amaguaña (Plaza de las Ritualidades). Desde las 11h00, acceso libre

Festivalle Encuentro Internacional de Títeres: Feria Ola de la Alegría con Mago Milton y Pichoski, se realizará en el Centro Cultural de Alangasí, de 11h00 a 12h30. Acceso libre

Festival del Sur: Feria Cultural Nanegal – show de variedades, se desarrollará en la Cancha de indor Nanegal, de 10h00 a 14h00, la entrada es libre.

Festival Internacional IV Kito Underground, se realizará en el Parque de las diversidades, desde las 10h00. Entrada libre

Nativa – Mural con Mapping: Encuentro cultural con mapping, VJ y música en vivo para celebrar a la naturaleza, en el parque Isla Tortuga, ubicado en las calles Isla San Cristóbal, entre Floreana y Tomás de Berlanga. De 19h00 a 21h00. Acceso libre.

XIV Festival de Mimo y Teatro Gestual La Alegría del Silencio: Comparsa alegórica con clown, murga, malabares, se desarrollará en Guayllabamba, en el Barrio San Lorenzo. De 17h00 a 20h00. Acceso libre.

Domingo 26 de octubre

Alfaro Hip Hop, en el Parque de la Mujer y el Niño, desde las 11h00. Acceso libre.

Festivalle Encuentro Internacional de Títeres: Feria Ola de la Alegría con Pichoski y Momo Escénica, en La Merced, Cancha de Uso Múltiple, de 11h00 a 12h30. Acceso libre.

Nativa – Mural con Mapping: Encuentro cultural con pintura colaborativa con mural celebrar a la naturaleza, en el parque Isla Tortuga, ubicado en las calles Isla San Cristóbal, entre Floreana y Tomás de Berlanga. De 19h00 a 21h00. Acceso libre.

XIV Festival de Mimo y Teatro Gestual La Alegría del Silencio: Feria infantil, teatro y música latinoamericana, se realizará en la calle García Moreno desde la Rocafuerte hasta calle Morales y Plaza Benítez Valencia, de 11h00 a 14h00. Acceso libre

Lunes 27 de octubre

‘Explorando, jugando y aprendiendo’ una actividad que se realizará en la Biblioteca Municipal Federico González Suárez, de 14h00 a 15h00. Acceso libre.

Esta programación refleja la diversidad de expresiones culturales que se desarrollan en la ciudad, ofreciendo espacios para el encuentro, la creación y el disfrute colectivo.