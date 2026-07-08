Tensión mundial: Bombardeos de Estado Unidos a Irán tras fin de la tregua

Donald Trump declara el fin de la tregua con Irán y los precios del petróleo se disparan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 8 de julio del 2026, que la tregua con Irán "ha terminado" tras los nuevos ataques cruzados entre las fuerzas estadounidenses y la república islámica.

Trump calificó a Irán de "basura" y de país dirigido por "locos" después de que Teherán respondiera a bombardeos estadounidenses atacando bases norteamericanas en el Golfo.

Petróleo se dispara tras la ruptura del acuerdo

Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras las declaraciones del octogenario mandatario estadounidense.

🔴 #AHORA | Explosiones sobre Bandar Abbas, Irán, luego de una serie de ataques estadounidenses. pic.twitter.com/aDlc86kyu6 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 7, 2026

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió.

Trump advierte: "Esta noche les vamos a dar duro"

Tras poner fin al alto al fuego, los bombardeos se intensificaron en suelo iraní.

Estados Unidos anunció que llevó a cabo "una serie de potentes ataques" contra Irán, "en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".

Por su parte, los Guardianes de la Revolución (CGRI) iraníes afirmaron que atacaron decenas de instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait, en respuesta a los bombardeos contra su territorio, según un comunicado de la televisión estatal IRIB.

"En una respuesta inicial a esta agresión, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los CGRI efectuaron una operación conjunta de misiles y drones, alcanzando 85 instalaciones militares estadounidense" en Kuwait y Baréin, y derribaron un dron MQ-9, indica el comunicado.

"Son basura": Los duros calificativos contra Teherán

"Son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían".

El mandatario acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en la tregua firmada entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.

BREAKING: The United States just bombed Iran striking a civilian port in Bandar Abbas.



The United States is supposed to be engaging in peace talks with Iran. Instead, the U.S. is completely violating the ceasefire and terrorizing the people of Iran all over again. pic.twitter.com/tjI9CAYAHI — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) July 7, 2026

"Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados", añadió Trump.