Gastronomía y cultura impulsan el turismo en los mercados; Quito se suma a la iniciativa

El mercado de Santa Clara es uno de los más antiguos de la capital, con 75 años de trayectoria.

Los mercados dejaron de ser únicamente espacios de abastecimiento. Hoy se consolidan como escenarios donde la tradición, la gastronomía y la identidad local se convierten en experiencias turísticas.

En países como México, Guatemala, Chile y Ecuador, estos espacios son parte esencial de las rutas para visitantes nacionales y extranjeros.

En la capital mexicana, el mercado de La Merced es referente del turismo gastronómico. Reconocido por su gran extensión y diversidad de productos autóctonos, como chiles, nopales y chapulines, se ha convertido en parada obligatoria para quienes buscan conocer los sabores tradicionales desde su origen.

En ciudades de Guatemala y Chile, los mercados municipales también forman parte del circuito turístico. Allí, los visitantes encuentran artesanías, textiles tradicionales y espacios que combinan comercio con cultura y áreas verdes, convirtiendo la experiencia en un recorrido integral por la identidad local. Otavalo, tradición que cruza fronteras

En Ecuador, el mercado de Mercado de Otavalo es uno de los más emblemáticos. Famoso por sus artesanías y textiles indígenas, atrae a decenas de turistas cada año y representa uno de los mayores íconos del comercio tradicional andino.

Quito apuesta por sus mercados

El Mercado Santa Clara, ubicado en las calle Versalles y Ramírez Dávalos, es el primer espacio municipal en transformarse en un “Mercado Turístico”, una propuesta que busca convertir a los mercados de Quito en experiencias culturales y gastronómicas organizadas, accesibles y atractivas para visitantes y residentes.

Entre los pasillos del mercado, las voces de sus comerciantes reflejan el valor cultural del lugar. Alexandra Sambachi, presidenta del Mercado, invita a los turistas extranjeros a visitar este centro de abastos para conocer los usos tradicionales de plantas que han sido parte de la medicina ancestral ecuatoriana durante generaciones.

La gastronomía es uno de sus principales atractivos. Aquí se puede probar la cocina ecuatoriana en su forma más auténtica: encebollado, hornado, fritada, jugos naturales y platos preparados al momento, elaborados con recetas tradicionales que se han transmitido de generación en generación.

Además, el mercado ofrece productos frescos de la Sierra, frutas exóticas, hierbas medicinales y artículos artesanales, como piezas de alfarería elaboradas por manos jóvenes que mantienen vivas las técnicas tradicionales.

Visitar el Mercado Santa Clara no solo impulsa la economía local, también fortalece el turismo responsable y el intercambio cultural, permitiendo que los visitantes conozcan el Ecuador desde su gente, sus sabores y sus tradiciones cotidianas.