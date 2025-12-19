Barack Obama incluyó 'Vitamina' de Jombriel en su lista de canciones favoritas de 2025

Barack Obama incluyó a Jombriel, con su canción 'Vitamina', entre sus favoritos del año.

El expresidente estadounidense, Barack Obama, compartió en redes sociales su tradicional lista de películas, libros y bfavoritas del año.

El ecuatoriano Jombriel figura en la lista con su éxito 'Vitamina', en colaboración con DFZM & Jotta. Es una de las tres canciones latinas favoritas de Obama.

Obama comenzó esta tradición desde que era Presidente de Estados Unidos, detalló en su publicación este 18 de diciembre de 2025.

Los usuarios de redes sociales celebraron el éxito de Jombriel con mensajes que incluyen la bandera de Ecuador y celebraciones etiquetando al cantante esmeraldeño.

Jombriel celebró su presencia en la lista de Obama compartiendo la imagen en sus historias.

La lista de canciones favoritas del expresidente estadounidense tiene 30 temas:

Nice to each other / Olivia Dean

Luther / Kendrick Lamar & SZA

Tatata / Burna Boy ft. Travis Scott

Jump / Blackpink

Faithless / Bruce Springsteen

Pasayadan / Ganavya

99 / Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake, & Young Jonn

Pending / Lil Naay & Mike Towers

Sexo, violencia y llantas / Rosalía

Metal / The Beths

Abracadabra / Lady Gaga

Just say dat / Gunna

The Giver / Chappell Roan

Aurora / Mora & De La Rose

Silver Lining / Laufey

No more old men / Chance the Rapper & Jamila Woods

Bury Me / Jason Isbell

I wish i could go travelling again / Stacey Kent

Please don´t cry / Kacy Hill

Stay / ROE

Never felt better / Everithing is recorded ft. Sampha & Florence Welch

In the name of love / Victoria Noelle

Ancient light / I´m with her

Vitamina / Jombriel, DFZM &Jetta

Float / Jay Som ft. Jim Adkins

Ordinary / Alex Warren

Sycamore Tree / Khamari

Nokia / Drake

En Privado / Xavi & Manuel Turizo

Not in surrender / Obongiayar

Obama también compartió una lsita con películas y libros que le han gustado este año. Además, pidió a sus seguidores recomendaciones de nuevo contenido para disfrutar.