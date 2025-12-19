Barack Obama incluyó 'Vitamina' de Jombriel en su lista de canciones favoritas de 2025
Se acerca el fin de 2025 mientras personajes y celebridades evalúan y comparten resultados de su año en diferentes aspectos.
Barack Obama incluyó a Jombriel, con su canción 'Vitamina', entre sus favoritos del año.
Internet
Compartir
Actualizada:
19 dic 2025 - 15:51
El expresidente estadounidense, Barack Obama, compartió en redes sociales su tradicional lista de películas, libros y bfavoritas del año.
El ecuatoriano Jombriel figura en la lista con su éxito 'Vitamina', en colaboración con DFZM & Jotta. Es una de las tres canciones latinas favoritas de Obama.
Obama comenzó esta tradición desde que era Presidente de Estados Unidos, detalló en su publicación este 18 de diciembre de 2025.
Los usuarios de redes sociales celebraron el éxito de Jombriel con mensajes que incluyen la bandera de Ecuador y celebraciones etiquetando al cantante esmeraldeño.
Jombriel celebró su presencia en la lista de Obama compartiendo la imagen en sus historias.
La lista de canciones favoritas del expresidente estadounidense tiene 30 temas:
- Nice to each other / Olivia Dean
- Luther / Kendrick Lamar & SZA
- Tatata / Burna Boy ft. Travis Scott
- Jump / Blackpink
- Faithless / Bruce Springsteen
- Pasayadan / Ganavya
- 99 / Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake, & Young Jonn
- Pending / Lil Naay & Mike Towers
- Sexo, violencia y llantas / Rosalía
- Metal / The Beths
- Abracadabra / Lady Gaga
- Just say dat / Gunna
- The Giver / Chappell Roan
- Aurora / Mora & De La Rose
- Silver Lining / Laufey
- No more old men / Chance the Rapper & Jamila Woods
- Bury Me / Jason Isbell
- I wish i could go travelling again / Stacey Kent
- Please don´t cry / Kacy Hill
- Stay / ROE
- Never felt better / Everithing is recorded ft. Sampha & Florence Welch
- In the name of love / Victoria Noelle
- Ancient light / I´m with her
- Vitamina / Jombriel, DFZM &Jetta
- Float / Jay Som ft. Jim Adkins
- Ordinary / Alex Warren
- Sycamore Tree / Khamari
- Nokia / Drake
- En Privado / Xavi & Manuel Turizo
- Not in surrender / Obongiayar
Obama también compartió una lsita con películas y libros que le han gustado este año. Además, pidió a sus seguidores recomendaciones de nuevo contenido para disfrutar.
Compartir