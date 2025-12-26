Jombriel se convierte en papá y celebra en sus redes sociales

Jombriel presentó en redes sociales a su hijo con Angie Hernández.

Jombriel se cierra el 2025 convertido en papá. El artista ecuatoriano compartió en redes sociales fotografías del nacimiento de su primer hijo.

En una historia de Instagram, el esmeraldeño publicó la imagen del momento después del parto. Aparece sonriente junto a la madre de su bebé, Angie Hernández, y el primogénito en brazos.

"Gracias Dios por tu mejor regalo de Navidad", escribió Jombriel en la imagen en la que ambos están sonrientes.

El pasado 23 de diciembre, Angie Hernández, publicó fotografías de su baby shower, aunque en ninguna de las 20 imágenes aparecía Jombriel. Se rumora que hay una ruptura en la pareja.