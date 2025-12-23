VIDEO | Nadia Mejía prepara un seco de pollo ecuatoriano al son de Julio Jaramillo

Nadia Mejía se lució preparando un seco de pollo ecuatoriano al son de la música de Julio Jaramillo.

¡Sabor ecuatoriano! Nadia Mejía sorprende a sus seguidores y prepara un tradicional seco de pollo. El video con música de Julio Jaramillo fue publicado en sus redes sociales el 22 de diciembre de 2025.

La Miss Universo Ecuador 2025 mostró el paso a paso de la receta tradicional del seco de pollo ecuatoriano. Su padre, el cantante Gerardo Mejía, le dio la "aprobación guayaca".

"Cuando pienso en algo que se sienta como hogar pienso en el olor delicioso del seco de pollo", dijo la reina de belleza luego de regresar a Kentucky, sur de Estados Unidos, donde vive Mejía.

Así la Miss se puso manos a la obra con la preparación de piernas y una pechuga de pollo. Las presas selladas en achiote fueron cocinadas con esmero.

Junto a un tradicional refito, más el jugo de naranjilla y cerveza, se completó la cocción del platillo ecuatoriano.

"Familia feliz, Navidad feliz", dijo Nadia luego de servir el sabroso platillo acompañado de arroz y aguacate.