Loja: estos serán los eventos del fin de semana en el Festival Internacional de Artes Vivas

La agenda para la presentación de obras tendrá actividad durante el fin de semana.

La Décima Edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja que se desarrollará hasta el 23 de noviembre tiene una agenda de actividades variada el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de noviembre del 2025.

Este evento cultural considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, llenará parques, plazas, calles y teatros de esta ciudad con arte y cultura.

Son más de 300 actividades en diversos escenarios. En esta edición participarán 18 elencos internacionales, 15 nacionales y más de 70 artistas lojanos. Este año el país invitado es Chile, que presentará un espectáculo que aborda la historia del teatro en ese país y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo.

El festival demuestra cómo la cultura une comunidades, revitaliza los espacios públicos, fortalece el sentido de pertenencia y devuelve la confianza a la ciudadanía en los espacios comunitarios.

Las presentaciones del sábado 15 de noviembre

Teatro Bolívar, a las 18:00, II concerto: Una sofisticada marquesa, de los tiempos de la Colonia chilena, sufre un insoportable insomnio y descubre que la música puede ser la solución a su problema, así que contacta a un afamado músico italiano.

Teatro Segundo Cueva Celi, a las 19:00, la obra Lecciones de vida: Una divertida y profunda dramedia en la que una culta profesora y un pescadero sin educación se enzarzan en un duelo de personalidades en el curso de varias jugosas reuniones de tutoría de la Escuela.

Teatro Benjamin Carrión, a las 20:00, la obra Pesadilla: Explora la evasión hacia los tiempos imaginarios del sueño, donde lo burlesco y lo melancólico se cruzan. El protagonista es un hombre perdido en sus sueños, una víctima heroica de narcolépsia que se desploma en un universo absurdo.

Las presentaciones del domingo 16 de noviembre

Teatro Bolívar, a las 10:00 y 18:30, la obra Nuevas buenas: El Salvador llegará pronto. Sabanero el burro, junto a María y José, emprenden su viaje para entregar las 'Nuevas Buenas', pero el diablo Cebú hará lo que sea para impedir la entrega; es por esta razón que los arcángeles Mickey y Gabo harán lo imposible para que las Nuevas Buenas lleguen sanas y salvas.

Teatro Benjamín Carrión, a las 20:00, la obra The primitals: Una divertidísima comedia musical a capela. Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público, a carcajadas o a machetazos, pero siempre rebosando música de mil géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio tiempo.