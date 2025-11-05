Países y obras de la UE que participarán en la X edición del Festival Artes Vivas de Loja

Festival de Artes Vivas en Loja tendrá la visita de 17 países

La Unión Europea (UE) informó este miércoles que participará en la X edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAVL 2025), al reafirmar su compromiso con la promoción del diálogo cultural y artístico entre Europa y Ecuador.

Este encuentro, que se llevará a cabo del 13 al 23 de noviembre, es considerado la principal cita cultural del Ecuador y uno de los festivales escénicos más destacados de la región andina, indicó la UE en un comunicado.

Bajo el lema "Una celebración conjunta", el FIAVL 2025 reunirá a 17 países y más de trescientas actividades en distintos espacios de la ciudad de Loja (sur), "consolidando su papel como motor de desarrollo cultural, social y económico", agrega el texto.

Este año, Chile es el país invitado de honor, y la UE se suma nuevamente con una propuesta musical "que refuerza su identidad como bloque cultural comprometido con la diversidad y la cooperación internacional".

La UE presentará al pianista y compositor letón Vestards Simkus, reconocido por su virtuosismo y trayectoria internacional, quien ofrecerá el concierto "The Most Beautiful Night, una experiencia musical que combina la técnica clásica con una profunda sensibilidad contemporánea", añade el mensaje.

El espectáculo tendrá lugar en el 'Teatro Segundo Cueva Celi', el 18 de noviembre a las 19:00 hora local (00:00 GMT), como parte de la programación internacional del festival.

El recital exhibirá el arte de las transcripciones virtuosas para piano, con obras de Schubert, Chopin, Bizet, Korngold, Kreisler, Rachmaninoff, Bach y Strauss, arregladas para piano por Liszt, Horowitz, Stefaniai, Wild, Petri y Rosenthal.

Además, el maestro Simkus interpretará su propia transcripción de una canción del compositor clásico letón Emils Darzins.