Loja prepara la décima edición del Festival Internacional de Artes Vivas para noviembre

La décima edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja será del 13 al 23 de noviembre.

El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se llevará a cabo del 13 al 23 de noviembre de 2025 en esa ciudad.

Durante 11 días Loja se llenará de colores, música y arte en el festival cultural más importante.

La décima edición del festival contará son más de 300 actividades culturales. Para su desarrollo se ha invertido 1,35 millones de dólares.

Para el festival se prevé que participen 116 elencos nacionales, internacionales y locales. En los diferentes escenarios se presentarán 125 obras artísticas.

Para esta edición Chile será el país invitado de honor. Además al evento se sumarán 17 países y la Unión Europea.

Loja acogerá a cerca de 4 000 trabajadores, entre artistas, técnicos y gestores culturales.

Según el Ministerio de Eduación, Deporte y Cultura, este evento es un motor "de desarrollo y dinamizador" que presenta a Loja como un destino "turístico - cultural".

Cartelera Internacional para el Festival de Artes Vivas de Loja . Ministerio de Educación