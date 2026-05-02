Steve Aoki volvió a lanzar pasteles a sus fans durante show en Quito

El momento más esperado del concierto de DJ Steve Aoki pastelazo en primera fila

Durante su reciente presentación en Quito, el reconocido DJ Steve Aoki volvió a protagonizar uno de los momentos más esperados por sus seguidores: lanzar pasteles directamente al rostro de los fans en primera fila.

La escena, que ya es parte de su sello artístico, desató la euforia del público, que incluso buscó activamente ser parte de esta experiencia conocida como “cake face”.

Esta práctica tuvo sus inicios en 2011, cuando Aoki experimentó con efectos visuales inspirados en explosiones en cámara lenta vistas en el videoclip “Autoerotique”.

Al trasladar esa idea a sus presentaciones en vivo, el artista descubrió que el público no solo aceptaba el impacto, sino que lo celebraba como parte del show.

Para Aoki, esta tradición no representó un simple acto extravagante, sino una forma de conexión directa con sus fans, donde la energía, la sorpresa y la interacción se convirtieron en protagonistas.

Con cada presentación, el DJ reafirmó que el “cake face” ya no es solo un gesto visual, sino un fenómeno cultural dentro de la música electrónica, que transforma la primera fila en el lugar más codiciado del espectáculo.