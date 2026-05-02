Volcamiento de buseta dejó cinco heridos en la vía Guayllabamba–Tabacundo

El accidente dejó en evidencia los riesgos en este tramo vial, por lo que se reiteró el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito.

Un siniestro de tránsito se registró la noche del viernes 1 de mayo de 2026 en la vía Guayllabamba–Tabacundo, a la altura del sector Cochasquí, en el cantón Pedro Moncayo, donde una buseta se volcó dejando varias personas afectadas.

La alerta ingresó alrededor de las 19:50 a través del sistema ECU 911, lo que permitió la activación inmediata de los organismos de respuesta.

Al llegar al sitio, los equipos confirmaron que existían personas heridas y otras que habían quedado atrapadas dentro del vehículo.

Personal del Ministerio de Salud Pública del Ecuador informó que al menos cinco personas resultaron heridas, quienes fueron atendidas y valoradas en el lugar.

En la emergencia intervinieron unidades de la Policía Nacional del Ecuador, ambulancias y equipos de rescate de Cuerpo de Bomberos de Quito y del cantón.

Tras el siniestro, la vía permaneció parcialmente habilitada mientras se realizaban las labores de atención, rescate y retiro del vehículo siniestrado.