Volcamiento de buseta dejó cinco heridos en la vía Guayllabamba–Tabacundo
El siniestro ocurrió en el sector Cochasquí y provocó atención de emergencia y paso parcial en la vía.
El accidente dejó en evidencia los riesgos en este tramo vial, por lo que se reiteró el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito.
Policía Nacional
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Fecha de publicación
02 may 2026 - 10:25
Un siniestro de tránsito se registró la noche del viernes 1 de mayo de 2026 en la vía Guayllabamba–Tabacundo, a la altura del sector Cochasquí, en el cantón Pedro Moncayo, donde una buseta se volcó dejando varias personas afectadas.
La alerta ingresó alrededor de las 19:50 a través del sistema ECU 911, lo que permitió la activación inmediata de los organismos de respuesta.
Al llegar al sitio, los equipos confirmaron que existían personas heridas y otras que habían quedado atrapadas dentro del vehículo.
Personal del Ministerio de Salud Pública del Ecuador informó que al menos cinco personas resultaron heridas, quienes fueron atendidas y valoradas en el lugar.
En la emergencia intervinieron unidades de la Policía Nacional del Ecuador, ambulancias y equipos de rescate de Cuerpo de Bomberos de Quito y del cantón.
Tras el siniestro, la vía permaneció parcialmente habilitada mientras se realizaban las labores de atención, rescate y retiro del vehículo siniestrado.
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