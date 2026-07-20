Justin Bieber y Hailey Bieber invitan a Shakira a su fiesta tras la final del Mundial

Justin y Hailey Bieber felicitan a Shakira tras su show en la final del Mundial 2026.

La presentación de Shakira en la final del Mundial 2026 sigue dejando momentos fuera del escenario.

Tras el partido entre España y Argentina, Justin Bieber y Hailey Bieber compartieron un encuentro con la cantante colombiana y la felicitaron por su actuación durante el espectáculo de medio tiempo.

En un video que circula en redes sociales, la pareja elogia la presentación de Shakira y la invita a la celebración organizada tras la final, un momento que ha sido destacado por los seguidores de los tres artistas por reunir a dos de las mayores figuras de la música pop internacional.

Shakira protagonizó el espectáculo de medio tiempo

La cantante colombiana encabezó el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, realizada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante su actuación interpretó su éxito y estrenó en vivo "Dai Dai", acompañada por un despliegue tecnológico, efectos visuales y una producción que fue seguida por millones de espectadores alrededor del mundo.

Justin Bieber volvió a los escenarios

La presencia de Justin Bieber en la celebración también llamó la atención de los asistentes.

El artista canadiense regresó recientemente a los escenarios con una serie de presentaciones especiales tras un período de menor actividad pública.

Su aparición junto a Hailey Bieber y el encuentro con Shakira generaron numerosas reacciones en redes sociales.

Donde los seguidores calificaron el momento como uno de los grandes "crossovers" musicales que dejó la final del Mundial 2026.