España celebra con Aitana la segunda estrella de su historia

Ana Mena y Lola Indigo durante la celebración de España por su segundo Mundial.

La delegación de la selección española de fútbol, flamante campeona del mundo, aterrizó este lunes 20 de julio del 2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Donde comenzó una jornada histórica de celebraciones tras la conquista del Mundial 2026.

La Roja regresó a casa con el trofeo que consiguió tras imponerse en la gran final y sumar la segunda Copa del Mundo de su historia, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Madrid se vistió de fiesta para recibir a La Roja

Miles de aficionados se concentraron en distintos puntos de la capital española para recibir a los campeones del mundo.

La celebración tuvo como uno de sus momentos principales la Plaza de Cibeles, escenario habitual de los festejos deportivos de las grandes conquistas españolas.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Aitana, quien interpretó "Superestrella", una canción que acompañó a La Roja durante su recorrido en el Mundial y que se convirtió en parte de la banda sonora de la campaña española.

Aitana y otros artistas se suman al festejo

La celebración en Madrid también contó con la participación de otros artistas y figuras de la música, quienes acompañaron a los jugadores en una jornada marcada por la emoción y el ambiente festivo.

La presencia de los artistas convirtió el recibimiento de la selección en un espectáculo musical y multitudinario.

Los jugadores compartieron con los aficionados la conquista de la segunda estrella mundialista de España.