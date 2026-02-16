El violinista japonés Koh tocó 'Nuestro juramento' de Julio Jaramillo

“Nuestro juramento” del ecuatoriano Julio Jaramillo fue parte del reto del violisnista japonés Koh, en el que interpreta una canción representativa de cada país, una por día.

En el día 14, escogió a Ecuador y la interpretación con violín emocionó a miles de personas.

El músico, conocido como Koh, aprende cada canción, prepara los arreglos y luego la interpreta respetando su esencia.

Su homenaje generó cientos de mensajes de orgullo y agradecimiento por resaltar una de las canciones más queridas del país.

En su cuenta @muscle_violin empieza con un saludo en el idioma del país, y describe su proceso creativo:

Busca la canción, se la aprende de memoria para sacar la partitura (tiene oído absoluto), arma el acompañamiento en teclado y, al final, la memoriza para interpretarla en el violín, tanto la melodía principal como la armonía.

Miles de fanáticos dejaron sus opiniones sobre Nuestro juramento. Él también dejó su apreciación con un texto a lo largo del video: “Quedé impactado por la belleza de la melodía”. Se declaró enamorado de una parte de la estrofa: “No quiero que la duda te haga llorar”.