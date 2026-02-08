Shakira sufre caída en pleno show de su primer concierto en El Salvador

Shakira sufrió una caída durante su primer concierto en El Salvador.

¡El show debe continuar! Shakira sufrió una caída en pleno espectáculo de su primer concierto en El Salvador, este sábado 7 de febrero de 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la barranquillera vestida de dorado caminando con el pedestal del micrófono en mano cuando su pie derecho se dobló y ella cayó al suelo.

Mientras cantaba su exitoso tema 'Si te vas', Shakira cayó al suelo. Sin embargo, tal como la caracteriza, la cantante se puso de pie y continuó cantando como si nada.

El público alentó a La Loba, quien siguió cantando en una de las partes más demandantes de su coreografía y siempre con una sonrisa de complicidad con sus seguidores.

"¡Todo bien, San Salvador! ¡Nada nos detiene esta noche!", dijo la barranquillera más tarde en su show.

Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel.

Este récord fue marcado por la barranquillera a finales de enero. Pero su gira continúa con nuevas fechas que colocarán las cifras de recaudación más arriba.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un último espectáculo en Latinoamérica que será en Ciudad de México el 27 de febrero.