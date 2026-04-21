Tigre salta al público en circo de Rusia

El hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en espectáculos con animales salvajes.

Momentos de tensión se vivieron en un circo del sur de Rusia, cuando un tigre saltó desde la arena hacia el público durante una función en la región de Rostov del Don.

El incidente se produjo en medio de un espectáculo con dos domadores y tres tigres, que estaban separados de los asistentes por una malla de seguridad.

En un momento de la presentación, la estructura colapsó, lo que alteró a los animales.

Reacción de los Animales

Tras la caída de la malla, los tigres comenzaron a pelear entre sí y uno de ellos saltó en dirección a las gradas, generando pánico entre los espectadores.

Personal del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, evacuó rápidamente al público y logró controlar la situación.

El animal fue devuelto a su jaula sin que se reportaran personas heridas.

La policía rusa inició una investigación para determinar las causas del incidente y establecer responsabilidades.

"En estos momentos se llevan a cabo comprobaciones sobre el incidente. Se establecen las circunstancias del suceso. Tras la comprobación se tomará una decisión procesal en consonancia con la legislación", indicó en un comentario citado por la agencia rusa TASS.