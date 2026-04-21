Canadá dona USD 5 millones en ayuda humanitaria a Cuba

La ayuda contribuirá a fortalecer las cadenas de suministro.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció a Canadá por la ayuda de USD 5,5 millones canadienses "para responder a las necesidades urgentes de cubanos vulnerables" en materia de medicinas y alimentos.

“Agradecemos la decisión de Canadá de brindar ayuda a Cuba, dirigida a apoyar servicios de salud, medicamentos y asistencia alimentaria”, dijo.

Rodríguez remarcó que la colaboración llegó en medio de un “recrudecimiento del bloqueo a niveles extremos, con cerco energético y amenazas del gobierno de Estados Unidos”

Canadá es el principal emisor de turistas a Cuba

La ayuda también contribuirá a “fortalecer las cadenas de suministro y apoyar las instalaciones de atención sanitaria primaria y los hospitales de referencia”.

Canadá ha sido tradicionalmente el principal mercado emisor de turismo a Cuba y suponía hasta 2025 más del 40 % del total de sus visitantes internacionales, pero desde el agravamiento de la situación energética la cifra de viajeros disminuyó.

Solo en febrero pasado, el número de viajeros descendió en un 28,4% hasta los 124.283 visitantes, según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.

En 2025, unos 754.000 canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12,4 % menos que en 2024.