Madonna busca su icónico vestuario de Coachella 2026 y ofrece recompensa

La artista Madonna durante su presentación en el festival de Coachella

La leyenda del pop Madonna ofreció una recompensa para recuperar el icónico atuendo que lució el pasado fin de semana durante su sorpresiva aparición en el festival Coachella, donde participó como invitada especial de Sabrina Carpenter.

"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en su cuenta oficial de Instagram.

En el escenario, comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006.

El valor histórico del vestuario de Madonna en Coachella

"No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", agregó.

La cantante, conocida por éxitos como 'Hung Up', hizo un llamado para que cualquier persona que conozca su paradero se ponga en contacto con su equipo. "Ofrezco una recompensa por su devolución", sentenció.

La cantante apareció el viernes por la noche junto a Carpenter luciendo un vestuario completamente morado compuesto de un corsé con chaquetilla, guantes, medias y botas.

Su participación en el festival coincidió con el anuncio de su nuevo álbum, 'Confessions on a Dance Floor. Part II', cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 3 de julio de 2026.

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un "regreso a la pista de baile".