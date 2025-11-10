Dua Lipa conquista Argentina con dos noches llenas de música y emoción

Dua Lipa deslumbró en Buenos Aires con dos conciertos en River y disfrutó del Superclásico en La Bombonera.

La cantante británica Dua Lipa vivió un paso triunfal por Argentina, donde ofreció dos conciertos con entradas agotadas en el estadio Monumental de River Plate.

En total, se estima que más de 170 000 personas disfrutaron de su paso por Buenos Aires durante el fin de semana.

Con su energía característica y una impecable puesta en escena, la artista deleitó a sus seguidores con un repertorio que combinó éxitos globales y algunas sorpresas especialmente pensadas para el público argentino.

Un homenaje al rock y pop argentino

Uno de los momentos más comentados de la primera de conciertos fue cuando Dua Lipa sorprendió interpretando “De Música Ligera”, el himno de Soda Stereo.

En la segunda noche de presentaciones Dualipa preparo su versión de “Tu misterioso alguien” de Miranda!, provocando la ovación del estadio y una avalancha de reacciones en redes sociales.

Del escenario a la 'Bombonera'

Durante su estadía en Buenos Aires, la cantante también vivió la pasión del fútbol argentino. Dua Lipa asistió al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, donde el equipo local venció 2-0.

La artista lució la camiseta de la selección argentina y se fotografió con Juan Román Riquelme, ídolo y actual vicepresidente del club.

Tras su segundo show, un grupo de seguidores la esperó en las afueras del Four Seasons Hotel de Buenos Aires. La intérprete de “Don’t Start Now” no dudó en acercarse, saludar y firmar autógrafos, gesto que generó gran emoción entre sus fanáticos.