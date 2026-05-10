Maluma anuncia que será padre por segunda vez

Con una emotiva fotografía, el artista colombiano Maluma compartió con sus fans que será padre por segunda vez.

El cantante colombiano Maluma se convirtió en tendencia tras anunciar que será padre por segunda vez.

El artista compartió en su cuenta de Instagram, una emotiva fotografía en blanco y negro este 10 de mayo de 2026, precisamente en el día de la Madres.

La imagen muestra a Maluma y a su hija Paris besando el vientre Susana Gómez.

Uno de los primeros en felicitarlo fue su colega y compatriota J. Balvin, quien posteó unos corazones en la publicación del artista colombiano.

La noticia generó más de 14 000 comentarios y 1,5 millones de Me gusta.