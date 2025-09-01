Ecuador se despide del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos; semifinalistas definidos

El encebollado es uno de los desayunos emblemáticos de Ecuador.

El Mundial de Desayunos del español Ibai Llanos entra a su recta final. Los países que se enfrentarán con sus tradicionales platillos en semifinal son Chile, Perú, Bolivia y Venezuela.

El concurso digital, que empezó el 18 de agosto del 2025, ha generado mucha expectativa en Ecuador y Sudamérica. El debate gastronómico unió a los ciudadanos de cada país para defender su identidad, tradición y cultura, pero también se ha convertido en una puerta para descubrir nuevos sabores.

El bolón de verde fue el plato elegido para representar a Ecuador en los octavos de final ante Guatemala. En un duelo igualadísimo, donde el desayuno ecuatoriano se impuso por tan solo 75 000 votos de diferencia, consiguió su boleto a cuartos de final.

Una versión mejorada del tradicional desayuno junto al encebollado fueron electos para los cuartos de final ante Perú, que participó con el pan con chicharrón y los tamales.

Este cruce fue uno de los más importantes y relevantes en la competencia. La repercusión fue tan grande que personalidades de varios países, noticieros y autoridades se unieron a campañas para ganar en votaciones en las redes sociales (Instagram, TikTok y YouTube)

Ibai Llanos se mostró muy emocionado y gratamente sorprendido por las interacciones e impacto que causó en los dos países. Con votaciones intensas y con récords, se anunció a los semifinalistas.

Así quedan las semifinales

El duelo más intenso lo ganó Perú con 8.1 millones de votos frente a Ecuador con 7.8 millones: 4.7 millones en TikTok, 2.9 millones en Instagram y 258 000 en YouTube.

En esta recta también avanzó Chile con su marraqueta venció a España. Mientras que Venezuela se impuso a Colombia en un duelo de arepas. Bolivia, con las míticas salteñas, el pastel boliviano y el api, superó a Argentina, que competía con medialunas y fracturas.

Las semifinales arrancarán el miércoles 3 de septiembre del 2025 en todas las redes sociales. La primera semifinal será: Chile vs. Bolivia y la segunda entre Perú y Venezuela.