'Se me ha ido de las manos', Ibai sobre el bolón ecuatoriano; cómo votar en Mundial de Desayunos
El bolón de verde ecuatoriano y el encebollado representan a Ecuador en los cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.
Ibai Llanos puso a competir a 16 países en el Mundial de Desayunos.
29 ago 2025 - 17:55
El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos invadió todas las redes sociales y ha generado un fuerte debate gastronómico. El streamer español reconoció, este viernes 29 de agosto del 2025, que la discusión se ha salido de control.
"Lo del mundial de desayunos y el bolón de verde de Ecuador se me ha ido de las manos", escribió Ibai en su cuenta de X ante el apoyo de Sasha Grey a la comida ecuatoriana.
Ecuador está compitiendo con el bolón de verde y encebollado ante Perú que tiene el pan con chicharrón y los tamales. El ganador avanzará a semifinales y las votaciones han superado récords.
Por ello, varias personalidades, influencers, cadenas de comida e instituciones de los dos países se han sumado a la campaña. No obstante, el comentario que llamó la atención de Ibai fue de Sasha Grey, modelo, escritora y exactriz pornográfica estadounidense, que mostró su respaldo a la comida ecuatoriana.
"Bueno, mi bolón verde es definitivamente mejor que este, ¡pero mucha suerte! Ibai Llanos si alguna vez necesitas un juez invitado, tengo un paladar impecable y sé cocinar", señaló Grey, de 37 años de edad.
Hasta las 17:30 de este viernes, Perú supera en votaciones a Ecuador. En instagram tiene el 51% de apoyo frente al 49%; en TikTok supera los 4.1 millones ante los 3.8 millones de votos ecuatorianos. En YouTube no se ha podido revisar pues los comentarios de ambos países desaparecieron.
Paso a paso para votar por Ecuador
El ganador será quien sume más votos en las tres plataformas. Para apoyar debe seguir los siguientes pasos:
- Ingrese al perfil de Ibai Llanos
- Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios
- En la parte superior se desplegará una encuesta, de clic en la opción ECUADOR
TikTok
- Ingrese al perfil de Ibai Llanos
- Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios
- De Like en el comentario que dice ECUADOR
- Si tiene problemas para encontrarlo coloque en el buscador "Comentario de Ibai Ecuador". Se desplegarán varios videos en respuesta al comentario.
YouTube
- Ingrese al canal de YouTube de Ibai
- Diríjase a la sección de shorts y busque el video de Ecuador vs. Perú
- Busque el comentario de Ecuador y de Like
- Desde la tarde del viernes los comentarios de ambos países desaparecieron.
