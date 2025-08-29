'Se me ha ido de las manos', Ibai sobre el bolón ecuatoriano; cómo votar en Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos invadió todas las redes sociales y ha generado un fuerte debate gastronómico. El streamer español reconoció, este viernes 29 de agosto del 2025, que la discusión se ha salido de control.

"Lo del mundial de desayunos y el bolón de verde de Ecuador se me ha ido de las manos", escribió Ibai en su cuenta de X ante el apoyo de Sasha Grey a la comida ecuatoriana.

Ecuador está compitiendo con el bolón de verde y encebollado ante Perú que tiene el pan con chicharrón y los tamales. El ganador avanzará a semifinales y las votaciones han superado récords.

Por ello, varias personalidades, influencers, cadenas de comida e instituciones de los dos países se han sumado a la campaña. No obstante, el comentario que llamó la atención de Ibai fue de Sasha Grey, modelo, escritora y exactriz pornográfica estadounidense, que mostró su respaldo a la comida ecuatoriana.

"Bueno, mi bolón verde es definitivamente mejor que este, ¡pero mucha suerte! Ibai Llanos si alguna vez necesitas un juez invitado, tengo un paladar impecable y sé cocinar", señaló Grey, de 37 años de edad.

Hasta las 17:30 de este viernes, Perú supera en votaciones a Ecuador. En instagram tiene el 51% de apoyo frente al 49%; en TikTok supera los 4.1 millones ante los 3.8 millones de votos ecuatorianos. En YouTube no se ha podido revisar pues los comentarios de ambos países desaparecieron.

Paso a paso para votar por Ecuador

El ganador será quien sume más votos en las tres plataformas. Para apoyar debe seguir los siguientes pasos:

Instagram

Ingrese al perfil de Ibai Llanos

Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios

En la parte superior se desplegará una encuesta, de clic en la opción ECUADOR

TikTok

Ingrese al perfil de Ibai Llanos

Ibai Llanos Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios

De Like en el comentario que dice ECUADOR

Si tiene problemas para encontrarlo coloque en el buscador "Comentario de Ibai Ecuador". Se desplegarán varios videos en respuesta al comentario.

YouTube