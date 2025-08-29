Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Gastronomía

'Se me ha ido de las manos', Ibai sobre el bolón ecuatoriano; cómo votar en Mundial de Desayunos

El bolón de verde ecuatoriano y el encebollado representan a Ecuador en los cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. 

Ibai Llanos puso a competir a 16 países en el Mundial de Desayunos.

Ibai Llanos puso a competir a 16 países en el Mundial de Desayunos.

Redes Sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 ago 2025 - 17:55

Unirse a Whatsapp

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos invadió todas las redes sociales y ha generado un fuerte debate gastronómico. El streamer español reconoció, este viernes 29 de agosto del 2025, que la discusión se ha salido de control. 

"Lo del mundial de desayunos y el bolón de verde de Ecuador se me ha ido de las manos", escribió Ibai en su cuenta de X ante el apoyo de Sasha Grey a la comida ecuatoriana. 

Ecuador está compitiendo con el bolón de verde y encebollado ante Perú que tiene el pan con chicharrón y los tamales. El ganador avanzará a semifinales y las votaciones han superado récords. 

Por ello, varias personalidades, influencers, cadenas de comida e instituciones de los dos países se han sumado a la campaña.  No obstante, el comentario que llamó la atención de Ibai fue de Sasha Grey, modelo, escritora y exactriz pornográfica estadounidense, que mostró su respaldo a la comida ecuatoriana.

"Bueno, mi bolón verde es definitivamente mejor que este, ¡pero mucha suerte! Ibai Llanos si alguna vez necesitas un juez invitado, tengo un paladar impecable y sé cocinar", señaló Grey, de 37 años de edad. 

Hasta las 17:30 de este viernes, Perú supera en votaciones a Ecuador. En instagram tiene el 51% de apoyo frente al 49%; en TikTok supera los 4.1 millones ante los 3.8 millones de votos ecuatorianos. En YouTube no se ha podido revisar pues los comentarios de ambos países desaparecieron. 

Paso a paso para votar por Ecuador

El ganador será quien sume más votos en las tres plataformas. Para apoyar debe seguir los siguientes pasos: 

Instagram

  • Ingrese al perfil de Ibai Llanos 
  • Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios
  • En la parte superior se desplegará una encuesta, de clic en la opción ECUADOR 

TikTok

  • Ingrese al perfil de Ibai Llanos
  • Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios
  • De Like en el comentario que dice ECUADOR
  • Si tiene problemas para encontrarlo coloque en el buscador "Comentario de Ibai Ecuador". Se desplegarán varios videos en respuesta al comentario. 

YouTube

  • Ingrese al canal de YouTube de Ibai 
  • Diríjase a la sección de shorts y busque el video de Ecuador vs. Perú
  • Busque el comentario de Ecuador y de Like
  • Desde la tarde del viernes los comentarios de ambos países desaparecieron. 

Te puede interesar