Veda de cangrejo: Restaurantes podrán vender su stock hasta el miércoles 20 de agosto del 2025

El Ministerio de Producción informó que los restaurantes del país tendrán un plazo de máximo cinco días para vender los cangrejos que ya tenían en stock antes de la veda, que comenzó el 15 de agosto.

Esto significa que los comensales aún podrán disfrutar de este plato típico ecuatoriano hasta el miércoles 20 de agosto del 2025 o hasta agotar los stocks de restaurantes.

"Los restaurantes que venden cangrejos tienen un plazo de cinco días, desde el inicio de la veda para vender el stock con el que ya contaban antes del 15 de agosto", indicó el Ministerio de Producción

La veda del cangrejo rojo y azul, vigente desde el viernes 15 de agosto hasta el lunes 15 de septiembre de 2025, es el periodo en el que estas especies entran en muda de caparazón.

Durante el segundo período de veda del año está prohibida la captura, recolección, transporte, posesión, procesamiento y comercialización de cangrejos frescos en todo el territorio nacional.

Sin embargo, el Ministerio de Producción explicó que las empresas procesadoras o comercializadoras autorizadas del cangrejo rojo o azul debían declarar sus inventarios en la Dirección de Control Pesquero hasta el viernes 15 de agosto. De esa forma, ese stock podrá venderse únicamente durante cinco días contados desde el inicio de la veda.